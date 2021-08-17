أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أنه خلال تسع سنوات، غادر 2588 طبيبا تركيا البلاد للعمل أو الدراسة في الخارج.

وزارة الصحة التركية كشفت عدد الأطباء الذين حصلوا على شهادات حسن سيرة وسلوك للدراسة أو العمل في الخارج خلال آخر عامين.

وحصل 427 طبيبًا على شهادات حسن سيرة وسلوك في عام 2019 و 215 طبيبًا في عام 2020.

فيما بلغ عدد الأطباء الذين حصلوا على شهادة حسن سيرة وسلوك بين عامي 2012 و 2020 ألفين 588 طبيبًا.

وردا على استجواب في البرلمان التركي، موجه لوزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، من البرلماني عمر فتحي جورار، حصل 59 طبيبًا في عام 2012، و 90 في عام 2013، و 118 في عام 2014، و 150 في عام 2015 ، و 245 في عام 2016 ، و 482 في عام 2017، و 802 في عام 2018 على شهادات حسن السيرة والسلوك.

وأكد جورار أنه يجب أن تعرف الوزارة مدى خطورة هجرة العقول خاصة بالنسبة للمجتمعات النامية، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم بالعمل اللازم لمنع هجرة العقول من أجل الحصول على أقصى فائدة من الموارد البشرية المؤهلة.

وتابع جورار: “يجب التحقيق في أسباب طلب أطبائنا، الذين وصلوا إلى نقطة ممارسة مهنتهم بعد عملية طويلة وصعبة بجهد جاد، ويجب وضع اللوائح لجعل ظروف العمل جذابة في بلدنا. إذا كان هناك مغادرة للخارج بغرض استكمال التطوير المهني، فهذا وضع مقبول، ولكن في حالة المغادرة الدائمة، تصبح هذه هي هجرة عقول”.

يشار إلى أن تركيا تعاني من تنامي ظاهرة هجرة العقول، وتكشف بيانات منظمة التربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عن هجرة 50 ألف طالب من تركيا كل عام.

وبجانب ذلك تتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى عدة دول أبرزها اليونان.

وفق هيئة الإحصاء التركية بلغ عدد الأشخاص الذين هاجروا من تركيا خلال العام 2019، 330 ألف و289 شخص، وكشف تقرير برلماني تركي أن تركيا تحتل المرتبة الـ24 عالميا ضمن 32 دولة في هجرة العقول.

ويأتي ارتفاع معدلات الهجرة في تركيا في ظل الشكوى من تنامي الاستقطاب السياسي، وانعدام الحريات، وارتفاع معدل البطالة.

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