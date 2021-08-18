أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 67.7% من الأتراك لا يريدون استقبال المزيد من اللاجئين في بلادهم.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “Konsensus” المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية، وتم في الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2021، باستخدام طريقة المسح الهاتفي مع 1500 شخص.

الاستطلاع ناقش موضوع “المهاجرين”، والذي شهد مؤخرًا جدالا بشكل متكرر في تركيا، ووجه للمشاركية سؤال “هل توافق أو لا على أنه لا ينبغي قبول المزيد من طالبي اللجوء في تركيا؟ “.

وبلغت نسبة الذين أيدوا ضرورة عدم استقبال المزيد من اللاجئين 67.7 بالمئة. وبلغت نسبة الذين أفادوا بأنهم وافقوا جزئياً 23.2 في المائة، ونسبة من قالوا “لا أوافق” 9.1 في المائة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نسبة الذين يعتقدون أن هناك عدالة في تركيا أقل بنسبة 21.4 في المائة من نسبة من يعتقدون بعدم وجودها.

ومن القضايا الأخرى التي لا تزال تناقش علنًا مشروع قناة إسطنبول. خلال الاستطلاع سئل المشاركون عما إذا كانوا يريدون تنفيذ هذا المشروع أم لا، فكانت نسبة الذين قالوا “لا أريد” 63.4 بالمائة، ونسبة من قالوا “أريد” 36.6 بالمائة.

وبحسب المشاركين، فإن أهم ثلاث مشاكل في تركيا هي: البطالة، والتضخم، وعدم المساواة في توزيع الدخل.

واستقبلت تركيا مؤخرًا الآلاف من المهاجرين الأفغان منذ توسع سيطرة حركة طالبان على البلاد، وتخشى المعارضة التركية من قبول الحكومة اتفاقا مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين الأفغان على غرار الاتفاق الذي تم بموجبه استقبال أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

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