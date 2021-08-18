أنقرة (زمان التركية) – تشير أحدث نتائج استطلاع للرأي في تركيا، إلى ارتفاع نسبة تأييد الأحزاب الجديدة، فيما قرر عدد من الناخبين التخلي عن الأحزاب التي صوتوا لها في السابق، في حال انعقاد انتخابات مبكرة.

مؤسسة MAK للخدمات الاستشارية سألت المشاركين في استطلاع رأي عن الأحزاب التي سيصوتون لها في حال عقد انتخابات مبكرة.

وأكد 50 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح أحزاب أخرى، حيث ارتفعت الأصوات المؤيدة لحزب الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم.

المؤسسة أجرت استطلاع رأي خلال الفترة بين 5 و14 أغسطس الجاري بمشاركة 5700 شخص وهو ما يعادل واحد من عشرة آلاف إجمالي الناخبين البالغ عددهم 57 مليون ناخب وذلك في 65 مدينة من بينهم 30 بلدية كبرى.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذين قاموا بالتصويت له خلال الانتخابات الماضية، وأوضح 13 في المئة من المشاركين أنهم قرروا مقاطعة الانتخابات وذكر 5 في المئة أنهم سيصوتون في الانتخابات للمرة الأولى.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 37 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 19 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 9 في المئة وحزب الحركة القومية على 8 في المئة وحزب الخير على 7 في المئة والأحزاب الأخرى على 2 في المئة. وبلغت نسبة المقاطعين نحو 18 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر أكد 50 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لحزب آخر في حال انعقاد انتخابات جديدة، بينما ذكر 42 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح الحزب نفسه. وبلغت نسبة المشاركين الذين لم يقرروا بعد نحو 8 في المئة.

وذكر 31.40 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية في حال انعقاد انتخابات جديدة، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20.95 في المئة من الأصوات وحصل حزب الخير على 13.63 في المئة من الأصوات وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 7.75 في المئة وحزب الحركة القومية على 7.03 في المئة وحزب المستقبل على 2.67 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 2.47 في المئة وحزب السعادة على 1.42 في المئة.

وعقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد جاءت النتائج على النحو التالي:

حزب العدالة والتنمية: 33.9 في المئة

حزب الشعب الجمهوري: 22.72 في المئة

حزب الخير: 14.7 في المئة

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 8.4 في المئة

حزب الحركة القومية: 7.71 في المئة

حزب المستقبل: 2.9 في المئة

حزب الديمقراطية والتقدم: 2.72 في المئة

حزب السعادة 1.55 في المئة

هذا وسجلت نسبة تأييد أحزاب الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم ارتفاعا طفيفا على مدار الستة أشهر الماضية.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان وحليفه الانتخابي دولت بهجلي يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.