أنقرة (زمان التركية) – تعمل تركيا بوتيرة متسارعة للانتهاء من بناء جدار عازل على كامل الخط الحدودي مع إيران.

مع ظهور أزمة اللاجئين الأفغان القادمين من إيران قررت أنقرة أواخر الشهر الماضي بناء جدار عازل في ولاية فان بطول 243 كيلو متر.

حتى الآن تم الانتهاء من بناء 156 كيلومترا من الجدار الحدودي مع إيران بارتفاع ثلاثة أمتار.

كما تم حفر 110 كيلومترات من الخنادق بعمق 4 أمتار وعرض 4 أمتار حتى الآن، وتم تدعيم الجدار بأسلاك شائكة بطول 5 كيلو متر.

ومن جهة أخرى، يوجد 9 كتائب من قيادة اللواء السادس الحدودي بالمنطقة، وهناك جنود يخدمون في 44 مركز شرطة وحرسًا ودوريات ومراقبة على الحدود الإيرانية.

وصرح حاكم ولاية وان التركية محمد أمين بيلمز، أن وحدات الدرك تراقب بانتظام الطرق الثانوية التي يمكن للمهاجرين استخدامها.

وأضاف بيلمز: “المهاجرين بدأوا في استخدام طرق أخرى، هناك تحول نحو الشمال والجنوب. ولهذا نخطط للإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة الأخرى”.

وتراجع الرئيس رجب أردوغان فجأة عن ادعائه بعدم وجود مهاجرين أفغان في تركيا، وقال في بيان عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، إن تركيا تواجه موجة متزايدة من المهاجرين الأفغان القادمين من إيران.

ورغم الإجراءات الحكومية، توجه المعارضة التركية اتهاما للحكومة بعدم اتخاذ ما يلزم لمنع دخول اللاجئين الأفغان إلى الأراضي التركية.

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