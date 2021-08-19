أنقرة (زمان التركية) – حظيت جمعية Time to Telp التي أنشأها متطوعون من حركة الخدمة بالتقدير والثناء من سكان بلدة سينزيغ في مقاطعة راينلاند بالاتينات المتأثرة بالسيول والفيضانات في ألمانيا على التضامن الذي أظهرته بالتعاون مع الجمعيات الشريكة الأخرى.

رئيس بلدة سينزيغ أعرب عن امتنانه للمساعدات المقدمة.

جمعية Time to Telp كانت من بين أكثر المؤسسات الاجتماعية التي قامت بإيصال أكبر عدد من المساعدات إلى سينزيغ المتضررة من السيول في ألمانيا.

خلال الأيام الأولى التالية للكارثة قام متطوعو الجمعية بتقديم مساعدات تضمنت أغذية ومياه شرب وملابس وبطانيات.

وأقدم بعض متطوعي الجمعية المقيمين في المنطقة على استضافة المتضررين من السيول الذين فقدوا منازلهم.

وعلى مدار شهر واصل متطوعو الجمعية أعمال إزالة الوحل والأنقاض التي خلّفتها السيول.

وتوجه يوميا العديد من متطوعي الجمعية من المدن المختلفة إلى منطقة السيول وساهموا في أعمال تنظيف المنطقة، وكان من بين المشاركين في أعمال التنظيف متطوعون قدموا من مدن أوروبية أخرى كبلجيكا والبرتغال.

وشهدت ألمانيا مؤخرا أكبر كارثة سيول في تاريخها القريب، حيث امتلأت بعض المدن الألمانية بالوحل والأنقاض بعدما ضربتها السيول. وكان من بين المدن المتضررة من الكارثة بلدة سينزيغ في مقاطعة راينلاند بالاتينات.

وتتضامن مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة الحكومية لإزالة آثار الكارثة.

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