أنقرة (زمان التركية) – تراجع استهلاك الأسرة من اللحوم في تركيا بنسبة 40 في المائة، وفي المقابل زاد استهلاك المعكرونة.

رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء، قالت إن العائلة المكونة من 4 أفراد التي كانت تستهلك في المتوسط 48 كجم من اللحوم سنويًا في عام 2019، لكنها أصبحت تستهلك 28 كجم في عام 2020 خلال فترة وباء كورونا.

وفي الوقت الذي انخفض فيه استهلاك اللحوم، ارتفع استهلاك المعكرونة بنسبة 25% خلال العام الماضي.

وقال رئيس جمعية مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء، أحمد يوجاسان في بيان إن الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم الحمراء انخفض من 12 كيلوغرامًا في عام 2019 إلى 7-8 كيلوغرامات في عام 2020.

وأوضح يوجاسان أن أحد أهم أسباب انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء هو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

كما صرح رئيس جمعية صناع المعكرونة، عبد القادر كولاتش أوغلو، أنه في حين زاد استهلاك المعكرونة السنوي للفرد بنسبة 5 في المائة من 2018 إلى 2019، فقد ارتفع بنسبة 25 في المائة في عام 2020 ووصل إلى 8.2 كيلوغرام، واستمر هذا الارتفاع في عام 2021 أيضًا.

يذكر أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، زاد سعر كيلو لحم البقر، بنسبة 10.3 بالمائة من 2019 إلى 2020، ويباع بسعر 65.2 ليرة تركية اعتبارًا من يوليو 2021.

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