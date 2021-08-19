أنقرة (زمان التركية) – انفقت الحكومة التركية 150 مليون ليرة على حمايته لرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبينما تتلقى الحكومة التبرعات من الشعب على خلفية كارثة حرائق الغابات والفيضانات، يتم إنفاق الملايين من ميزانية الدولة على جيش الحماية الذي يحمي القصور الرئاسية كل شهر.

وبحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، تم إنفاق 151 مليوناً و 162 ألف ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكان مقدار ما أنفقته إدارة الحماية البرلمانية 54 مليون و 226 ألف ليرة تركية.

ميزانية إدارة حماية الرئاسة تجاوزت العديد من الإدارات التابعة للإدارة العامة للأمن، مثل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإدارة المخابرات.

يذكر أن نائب الرئيس فؤاد اوقطاي تجاهل الإجابة على أسئلة من نواب البرلمان حول عدد الحراس الذين يحمون القصور الرئاسية وأردوغان.

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