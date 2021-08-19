أنقرة (زمان التركية) – سجلت العملات الأجنبية ارتفاعا أمام الليرة التركية في مستهل تعاملات اليوم الخميس.

واستهل الدولار تعاملات اليوم الخميس بسعر صرف 8.52 ليرة وذلك بعدما اختتم تعاملات الأربعاء عند مستوى 8.46 ليرة.

وسجل اليورو 9.97 ليرة في مستهل تعاملات الخميس ليواصل الارتفاع مسجلا 10 ليرات. وكان اليورو قد اختتم تعاملات يوم أمس عند مستوى 9.91 ليرة بعدما تراجع خلال اليوم إلى 9.79 ليرة من ثم عاود الارتفاع إلى 9.89 ليرة.

ويرجع الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة إلى إجماع غالبية أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض البنك لعمليات شراء الأصول خلال هذا العام.

هذا واقترح العديد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي خفض البنك لعمليات شراء الأصول خلال العام الجاري.

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