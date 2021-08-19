أنقرة (زمان التركية) – أقدم لصان على سرقة مجوهرات بقيمة 120 ألف ليرة من داخل شقة في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول ولاذا بالفرار.

والتقطت كاميرات المراقبة مشهد دخول وخروج اللصين.

حاول اللصان، وهما رجل وامرأة، فتح بوابة المبنى المؤلف من أربعة طوابق باستخدام بطاقة، غير أن محاولتهما فشلت فقررا الانتظار لفترة.

واستغل اللصان مغادرة أحد الأشخاص فدخلا إلى المبنى.

وعقب الدخول إلى المبنى تفقد اللصان جميع الأبواب بالمبنى من ثم أقدما على تحطيم قفل باب منزل بالطابق الثالث، حيث اقتحم اللصان المنزل وسرقا منه بعض المجوهرات من ثم وضعا كوب من الماء البارد في مكان علبة المجوهرات المسروقة ولاذا بالفرار.

وسكان المنزل اكتشفوا اختفاء المجوهرات وعثوا مكانها على كوب ماء بارد.

120 ألف ليرة

صاحبة المجوهرات المسروقة وتدعى شبنام جوزل أفادت أنها وعائلتها انتقلوا لمنزل جديد قبل نحو ثلاثة أشهر وقامت بمنح حامتها جميع مجوهرات بسبب انتقالها وعائلتها نظرا لكون المنزل لا يزال جديد وأنها ستذهب في عطلة عما قريب.

وذكرت شبنام أن اللصوص قاموا بتحطيم قبل الباب وسرقة المنزل في غضون عشرين دقيقة عندما ذهبت حماتها إلى السوق، قائلة: “سرقوا جميع المجوهرات الخاصة بي وبحماتي. العقود والأقراط والأساور والساعات الخاصة بي وبحماتي. سرقوا كل شيء. وخسائرنا المادية تقدر بـ120 ألف ليرة. نطالب السلطات بالعثور على من فعلوا هذا في أقرب وقت ممكن”.