أنقرة (زمان التركية) – وقعت شركة “هافلسان” التركية للصناعات الإلكترونية والجوية اتفاقية شراء لدعم أعمال الصيانة مع شركة بارزان القابضة في قطر وذلك في إطار مشروع مروحيات AW-139.

مروحيات AW-139 مخصصة للبحث و الإنقاذ من صناعة AgustaWestland.

وأقيم حفل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي الذي أقيم في مركز توياب للمؤتمرات.

وتضمن الاتفاق المبرم بين المدير العام لشركة هافلسان، محمد عاكف ناجار، ونائب رئيس شركة بارزان القابضة، عبد الله الخاطر، تولى شركة هافلسان أعمال صيانة وإصلاح وإعدام وتشغيل محاكي المهمة الكاملة لطائرات AW-139 ومدرب إجراءات الطيران والملاحة لطائرات AW-139 ومدرب الكابينة الخلفية لطائرات AW-139 ومركز التحكم التكتيكي ونظام استخلاص المعلومات الموجودة في قاعدة العديد الجوية في قطر بنسبة 90 في المئة لمدة 36 شهرا على أن تبلغ مدة التدريب لكل منظومة نحو مئة ساعة شهريا كحد أدنى.

ونص الاتفاق أيضا على وجود فنيي صيانة في الساحة بشكل دائم، كما سيتضمن الطاقم المركزي لشركة هافلسان مدير مشروع ومنسق إدارية ومنسق فني وطاقم مهندسين بالإدارة الهندسية والبحث والتطوير.

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