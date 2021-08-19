تيجوسيجالبا (زمان التركية) – أقدم حكم مباراة كرم قدم في هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى، على رفع السلاح في الملعب بعد استشعاره حدوث خطر.

الحكم كان خائفا من إقدام مشجعي أحد الفرق على قتله وذلك عقب مباراة في دوري كرة القدم للهواة.

وشهدت مباراة كرة القدم للهواة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في مدينة كوبان Copan في هندوراس بأمريكا الوسطى أحداثا مثيرة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة رفع الحكم سلاحه لحماية نفسه وذلك اعتقادا منه أن اللاعبين والمشجعين غير الراضين عن قراراته سيقدمون على قتله.

وتبين أن الحكم كان يحمل السلاح داخل سرواله القصير.

ولم يضطر الحكم لاستخدام سلاحه، فيما تصدرت تلك اللقطات مواقع التواصل الاجتماعي.

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