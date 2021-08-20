إسطنبول (زمان التركية) – نشرت المغنية التركية هاديسا صورة لها محتفلة بوصول عدد متابعيها إلى 13 مليون على إنستغرام .

وظهرت هاديسا بفستان أسود كت قصير ملصع باللون الأصفر وضع يدها على شعرها الأصفر الجميل .

ونالت الصورة العديد من الإعجابات التعليقات في وقت قصير، كتب معجبو هاديسا رسائل مثل “من هذه” ، “أين هاديسا” ، “لم أستطع مقارنتها بـ هاديسا” ، “هيه هاديسا مختلفة”.

ويذكر أن المغنية هاديسا انفصلت عن الممثل كان يلدريم، وقعت في حب رجل الأعمال محمد دينتشار.

وهي مغنية، كاتبة أغاني، راقصة ومقدمة برامج تركية- بلجيكية من أصل شركسي ولدت في 21 أكتوبر 1985 في مول، بلجيكا. بدأت مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في مسابقة الغناء البلجيكية أيدول 2003، ثم تمكنت من إضطلاق أول ألبوم لها سنة 2005 بعنوان “سوييت”.

شاركت حادثة بالعديد من البرامج الغنائية كان أبرزها حكم في برنامج الغناء ذا فويس النسخة التركية منذ 2011، كما وشاركت في برنامج إكس فاكتور بنسخته البلجيكية.