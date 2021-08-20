أنقرة (زمان التركية) – أفادت صحيفة “Hurriyet” التركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس الخميس، عن فرض قيود جديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وكتبت الصحيفة أن القيود الجديدة تضم إلزامية إجراء اختبارات كورونا للمواطنين غير الملقحين أثناء زيارة دور السينما والحفلات الموسيقية، وكذلك إلزامية اختبارات كورونا للمعلمين والطلاب.

ونقلت عن تصريح لأردوغان: “مع بدء التعليم بدوام كامل في المدارس في 6 سبتمبر القادم نطلب من المعلمين والموظفين الآخرين الذين لم يتم تطعيمهم بعد أن يخضعوا لاختبارات كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل”.

وأشار إلى أن عددا من مناطق البلاد تقف حتى الآن موقفا غير حاسم من حملة التطعيم ضد كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أن عمليات التطعيم تجرى وستجرى على أساس طوعي.

وتم تسجيل أول إصابة بكورونا في تركيا في 10 مارس من العام الماضي. وانطلقت في تركيا في 14 يناير الماضي حملة التطعيم الجماعي باستخدام لقاح “CoronaVac” الصيني ولقاح “فايزر” الأمريكي.

وتدل معلومات وزارة الصحة التركية على أن أكثر من 82 مليون شخص في تركيا قد تلقوا حتى الآن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.