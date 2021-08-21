أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أن القصر الرئاسيفي تركيا، أنفق 187 مليون ليرة على مياه الشرب.

كشف عن ذلك تقرير ديوان المحاسبات التركي.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهير باشارير، قال إن حقيقة أن القصر الرئاسي ينفق 187 ألف ليرة تركية على مياه الشرب، تجعل الضمير العام يتوجع.

وأضاف باشارير أنه في الوقت الذي ينتحر فيه المعلمون الأتراك لعدم وجود 10 ليرات في جيوبهم، وينتحر الموسيقيون بسبب صعوبة معيشتهم، ينفق القصر الرئاسي 187 مليون ليرة على مياه الشرب.

وسخر باشارير من هذا المبلغ الضخم، حيث قال: “يبدو أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب”.

يذكر أن البيانات التي كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، أوضحت مدى الرفاهية والبذخ الذي يعيش فيه القصر الرئاسي، رغم دعوات حزب العدالة والتنمية إلى التقشف.

وكان تقرير ديوان المحاسبات أشار إلى إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 مبلغ 506 مليون و437 ألف ليرة تركية ولسوء الحظ ارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 مليون و 894 ألف ليرة تركية في عام 2019. بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة.