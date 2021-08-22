أنقرة (زمان التركية) – في حين أن الأخبار السارة عن الغاز الطبيعي التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام في 21 أغسطس 2020، خلقت توقعًا بتخفيضات في الفواتير، واجه المواطنون ارتفاعات شهرية منتظمة.

أحمد أكين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، قال إنه بعد الإعلان عن “الأخبار السارة” لاكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود زادت أسعار منتجات الوقود 25 مرة والغاز الطبيعي سبع مرات والكهرباء ثلاث مرات، وبالتالي فقد زادت جميعها 35 مرة خلال عام تقريبا.

وأضاف أكين: “تحولت الأخبار السارة إلى زيادات. وأدت هذه الزيادات إلى تدمير المواطنين الذين انخفض دخلهم. يكفي إلى هذا الحد. لقد سئم مواطنونا مما يسمى بالأخبار السارة، والآن يريدون أن يروا صندوق الاقتراع”.

ويواجه السكان صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في ظل الزيادات المتكررة في الأسعار.