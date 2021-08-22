أنقرة (زمان التركية) – اندلع حريق لسبب غير معروف في منطقة غابات جزيرة هايبليادا بالقرب من إسطنبول.

في تمام الساعة 13:00 مساء أمس السبت اندلع الحريق وانتشر في وقت قصير بسبب الرياح القوية.

ويبذل سكان الجزيرة والفرق المختصة جهودًا كبيرة لمنع ألسنة اللهب من النمو.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للغابات، أنه تم استخدام 4 طائرات و5 مروحيات و5 مرشات مياه للرد على الحريق.

وقال رئيس بلدية غابات هايلبيادا، إردام جول، في بيان على قناة Halk TV، “هذا أسوأ كابوس لنا. لقد شعرنا بالخوف اليوم.. تم إجراء التدخلات الأولى. وصلت المروحية الأولى. نحاول القضاء على الحريق قبل أن تنمو. هناك كل أنواع المخاطر. مطلوب تدخل سريع. نحن لا نتحدث عن الإخلاء في هذه المرحلة. لدينا طلب للمساعدة. التواصل مع الحاكم والمطار مستمر”.

كما أدلى مكتب محافظ اسطنبول ببيان بخصوص حريق الغابات في هايبليادا. وذكر أنه بدأ التحقيق في الأمر.

يذكر أن تركيا شهدت حرائق غابات ضخمة هذا الشهر حولت آلاف الهكتارات من الغابات إلى رماد.