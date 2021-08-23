أنقرة (زمان التركية) – شبهت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه “مقاول”.

تعليقا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن بلاده تخطط لإنشاء مراكز للاجئين الأفغان في دول مثل باكستان وتركيا، قالت أكشنار عبر تويتر: “من أجل حماية مقعدك يا أردوغان، هل أصبحت مقاول من الباطن للبريطانيين؟”.

تغريدة أكشنار تم مشاركتها بكثافة عبر تويتر، وعلق عليها أحد النشطاء قائلا: “أعلن وزير الدفاع البريطاني عن إقامة مراكز للاجئين الأفغان في باكستان وتركيا. إذا كانت لدينا أخبار عن هذا، فهذا أمر سيء، وإذا لم يكن لدينا، فسيكون أسوأ. لأنهم يصدرون أحكامًا بخصوص أرضنا دون موافقتنا”.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس كشف في مقال نُشر بصحيفة “The Mail on Sunday” إن بلاده تخطط لإنشاء مركز للاجئين الأفغان في تركيا.

وعقب نشر المقال جدد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان بعقد صفقة لاستضافة اللاجئين الأفغان على الأراضي التركية.

وكان الرئيس رجب أردوغان كذب ما صرح به زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بشأن وجود اتفاقية مع الجانب الأمريكي لقبول اللاجئين الأفغان في تركيا، وقال أردوغان إن كليجدار أوغلو “ملزم بإثبات ادعائه. هذا الرجل كاذب، هل قدم تصريحا صحيح حتى الآن؟. متى تختفي لغة التشهير التي تستخدمها المعارضة في هذا البلد؟ إنه لأمر محزن حقًا”.

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