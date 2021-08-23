أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده تخطط لإنشاء مركز للاجئين الأفغان في تركيا.

كشف بن والاس عن ذلك في مقال نُشر بصحيفة “The Mail on Sunday”.

والاس لم يكشف تفاصيل خطة إنشاء مراكز للاجئين الأفغان.

وعقب نشر المقال جدد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان بعقد صفقة لاستضافة اللاجئين الأفغان على الأراضي التركية.

وكان الرئيس رجب أردوغان كذب ما صرح به زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بشأن وجود اتفاقية مع الجانب الأمريكي لقبول اللاجئين الأفغان في تركيا، وقال أردوغان إن كليجدار أوغلو “ملزم بإثبات ادعائه. هذا الرجل كاذب، هل قدم تصريحا صحيح حتى الآن؟. متى تختفي لغة التشهير التي تستخدمها المعارضة في هذا البلد؟ إنه لأمر محزن حقًا”.

ومؤخرًا ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في أفغانستان في مكالمة هاتفية.

وقال أردوغان إن بإمكانهم “مواصلة مسؤوليتهم في ضمان أمن مطار كابول، شريطة توفر الظروف المناسبة”.

كما تبادل الزعيمان وجهات نظرهما بأن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في أفغانستان يجب أن تمثل جميع أنواع السكان في البلاد، وأن تحمي حقوق النساء والأقليات، وأن طالبان سيحكم عليها من خلال أفعالهم، وليس أقوالهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان.”اتفق أردوغان وجونسون على أن الدول يجب أن تلتزم بمساعدة ومشاركة العبء على اللاجئين”.