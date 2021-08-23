أنقرة (زمان التركية) – تجاوز انحسار المياه في بحيرة إيغيردير Eğirdir المعرضة لخطر الجفاف في ولاية إسبرطة، 50 مترا.

وتعتبر بحيرة إيغيردير ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في تركيا.

وبحسب القياسات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فإن مسطح بحيرة إيغيردير، انحسر من 520 كيلومترًا مربعًا، إلى 410 كيلومترات مربع بخسارة 110 كيلومترات. وانخفض منسوب المياه من 16 مترًا إلى أقل من 4 أمتار.

وفي قسم “هويران” من البحيرة، الذي يضم أجزاء سيناركينت ويالفاش وجيليندوست، وصل الانخفاض في منسوب المياه إلى 60 في المائة.

مضيق كيمير، أضيق نقطة في البحيرة، والذي يشبه حبة الفول السوداني ويتكون من عقدتين باسم “هويران وإيغيردير”، انخفض عرضه أيضًا من 1.8 كيلومتر إلى 1.2 كيلومتر، والبحيرة معرضة لخطر الانقسام إلى قسمين.

بحيرة إيغيردير، التي تُستخدم لري آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية المحيطة بها وكمياه للشرب، تتلوث بسرعة وتفقد مستوى وجودة مياهها بسبب النفايات الكيميائية والبرك المبنية على مصادر التغذية.

وقال مستشار العلوم في جمعية حماية الطبيعة التركية، إيرول كاسيجي، إن بحيرة إيغيردير التي هي واحدة من أهم موارد المياه الطبيعية في تركيا، معرضة للجفاف، وبالتالي يجب أن يؤخذ الموضوع على محمل الجد، ويجب الانتباه إلى كارثة تلوثها.

وفي إشارة إلى أن البحيرات والجداول هي منظمات مناخية تزيد من رطوبة الهواء، أكد كاسيجي أن تجفيف الموارد المائية هو سبب تغير المناخ، كما يؤدي انخفاض الرطوبة إلى انخفاض هطول الأمطار.

وأوضح كاسيجي أن مستوى الفاقد على ضفاف بحيرة إيغيردير تجاوز 50 مترا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وأشار إلى أن منسوب المياه انخفض بنسبة 30 في المائة، متابعا: “النباتات المائية تتكاثر وتحدث الغمر في البحيرة، نتيجة الغمر، وهي المرحلة الأخيرة من حياتها العلمية، تجف البحيرات وتتحول إلى أرض”.