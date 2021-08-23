أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن عقوبات جديدة ستنال تركيا قريبًا؛ إذا صدق إعلان روسيا عن قرب تسليم أنقرة الدفعة الثانية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي من طراز S-400.

وقال ألكسندر ميهيف، مدير وكالة تصدير الأسلحة الروسية Rosoboronexport، إن أنقرة وموسكو اقتربتا من توقيع اتفاق لبيع نظام الدفاع الجوي من طراز S-400 إلى تركيا.

ولم تعلن تركيا رسميًا عن أي معلومات بخصوص الادعاء الروسي.

يذكر أن الصواريخ الروسية -400 جلبت إلى تركيا أزمات كبيرة مع حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى إثر ذلك فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة من نوابه بموجب قانون CAATSA (قانون الرد على خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات).

كما أزالت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا رسميًا من مشروع مقاتلات F-35 ورفضت تسليمها المقاتلات التي كانت تنتظرها.

الولايات المتحدة حذرت تركيا من عقوبات جديدة إذا حصلت على دفعة أخرى من الصواريخ الدفاعية الروسية.

من جهة أخرى تقترب اليونان من الحصول على مقاتلات F-35 التي حرمت منها تركيا.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أقرت في يونيو الماضي مسودة قانون يفتح المجال أمام حصول اليونان معدات عسكرية ومساعدات تدريبي، بجانب تسهيل الحصول على المقاتلات الأمريكية F-35.

وعقب لقائه الأول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر الرئيس التركي رجب أردوغان أنه أبلغ بايدن أن موقف بلاده تجاه منظومة الاس 400 لا يزال كما هو، وذلك في ظل رفض أمريكي إعادة تركيا إلى برنامج المقاتلة الأمريكية ورفع العقوبات التي فرضت عليها قبل التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية.