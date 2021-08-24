أنقرة (زمان التركية) – فوجئ اليوم المستخدمون الذين أرادوا الدخول إلى حساب زعيم المافيا التركي سادات بكر على تطبيق Instagram للتواصل الاجتماعي برسالة تحذير تقول “المستخدم غير موجود”.

وتبين أن تطبيق انستجرام للتواصل الاجتماعي أغلق حساب زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

من جانبه لم يصدر بكر بيانًا بعد بشأن حساب انستجرام الخاص به.

بكر الموجود حاليا في الإمارات، كان قد أعلن منذ عدة أشهر أنه لن يستطع تصوير مقاطع فيديو لفترة طويلة لأن السلطات الإماراتية لم تعد تسمح بذلك.

وفي تركيا تم حظر العديد من تغريدات بكر على تويتر، بقرارات من المحكمة.

سادات بكر ساهم في فك رموز العلاقات في مثلث السياسة والمافيا والإعلام في تركيا بمقاطع فيديو نشرها عبر موقع يوتيوب ولاحقا عبر تغريدات على تويتر.

وكان آخر ما نشره بكر هو انتقاد لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بسبب صمته بعد واقعة إهانة نائبة حزب العدالة والتنمية، زينب جول يلماز، لرجال المرور، حيث سأل بكر صويلو قائلا: “أين شرفك؟”.

يأتي حظر حساب سادات بكر بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا عن صفحة جديدة في العلاقات مع دولة الإمارات.

أردوغاناستقبل الأسبوع الماضي، مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في القصر الرئاسي، وتحدث عن استثمارات إمراتية جادة في بلاده.

أمس زعم الصحفي التركي أرك أجارار أشار في مقال بصحيفة “بيرجون” أن أنقرة قدمت تنازلات لدولة الإمارات من أجل أن تسلمها زعيم المافيا سادات بكر.

يذكر أن سادات بكر زعيم المافيا انتقل إلى الإمارات هذا العام، ونشر من هناك العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات التي تسيئ إلى شخصيات سياسية وحكومية حاليين وسابقين ورجال أعمال مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.