أنقرة (زمان التركية) – أصبح هناك مالك الجديد لفندق Angel’s الفاخر ذو السبع نجمات المصادر من مجموعة كوزا إيباك، قبيل المحاولة الانقلابية في 2016.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمد بكر أوغلو، كشف أن شركة سويوت للإنشاء المملوكة لرجل الأعمال دورالي أكبينار أصبحت المالك الجديد للفندق.

وذكر البرلماني أن شركة سويوت للإنشاء فازت بالعديد من المناقصات بقيمة 3.8 مليارات ليرة من بلدية أنقرة خلال فترة تولي مليح جوكتشك منصب بلدية أنقرة.

وطالب بكر أوغلو بالتحقيق في العلاقة بين عائلة جوكتشك وأكبينار مالك الفندق الجديد.

جدير بالذكر أنه عقب المحاولة الانقلابية قامت السلطات بمصادرة فندق Angel’s peninsula بزعم تمويله حركة الخدمة وعينت صندوق الأصول السيادية التركي وصيا عليه، ومن ثم تم تغيير اسم الفندق إلى Angel’s Marmaris Hotel.

وعقب تعيين واصٍ على الفندق تم عرضه للإيجار مقابل 7.5 ملايين ليرة سنويا.

وكان الفندق يقدم لنزلائه الأطعمة والمشروبات “الحلال”.

وفي الحادي عشر من فبراير/ شباط عام 2019 تم طرح الفندق للبيع عبر موقع إلكتروني مقابل 230 مليون يورو بواسطة شركة العقارات U4.

وأفادت صحيفة جمهوريت أن إدارة الفندق تتولاها شركة Tuğra Makine ve Jeoloji مشيرة إلى امتلاك دورالي أكبينار لهذه الشركة.

وأكد بكر أوغلو أن بعض المصادر تشير إلى تولى أكبينار منصب المدير العام لشركة سويوت للإنشاء، في حين تشير مصادر أخرى إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، مفيدة أن شركة سويوت للإنشاء حصلت على مناقصات بقيمة 3.8 مليارات ليرة من بلدية أنقرة برئاسة جوكتشك.

محمد علي إيباك، نجل أكين إيباك رئيس مجلس إدارة مجموعة كوزا إيباك المستولى عليها نشر تغريدة عبر تويتر أفاد خلالها أن أسرته كانت تستضيف عائلة جوكتشك عمدة أنقرة السابق بالفندق قبل أن يتم مصادرته.

يذكر أن زعيم المافيا التركي سادات بكر، كشف في وقت سابق أن أشخاصًا من عالم السياسة والقضاء والإعلام استعان بهم رجال الأعمال مثل سيزجين باران كوركماز، للاستيلاء على أصول شركة هولدنج القابضة المملوكة لرجل الأعمال أكين إيباك والتي تم مصادرتها.

وكشف سادات بكر إن فندق بارامونت المملوك لشركة رجل الأعمال أكين إيباك استولى عليه رجل الأعمال المتهم بالاحتيال سيزجين باران كوركماز.

أكين إيباك، رجل الأعمال التركي، تم الاستيلاء على شركاته العاملة في قطاعات مختلفة في 27 أكتوبر 2015، كما تم القبض على شقيقه تيكين إيباك وسجنه، وحُكم على والدته ملك إيباك بالسجن.