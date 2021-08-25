القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

أبو الغيط دعا البلدين الي ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً علي استعادة الحد الأدني من العلاقات بما يحافظ علي استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

يذكر أن الجزائر تتهم المغرب بالقيام بأنشطة مخابراتية تزعزع استقرارها.