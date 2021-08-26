أنقرة (زمان التركية) – عبر أكثر من ربع المشاركين باستطلاع رأي حديث في تركيا عن فقداننهم الثقة بشكل تام في جميع مؤسسات الدولة.

مؤسسة Optimar للدراسات، أجرت استطلاعا للرأي بعنوان ” دراسة نبض تركيا سألت خلاله المشاركين عن أكثر مؤسسات الدولة التي يثقون فيها.

أوضح 27.8 في المئة من المشاركين أن جميع مؤسسات الدولة فقدت ثقتها.

وتضمن استطلاع الرأي نفسه سؤالا عن أكثر مؤسسة أو شخصية أو جمعية نجحت في التصدي للحرائق الأخيرة التي شهدتها غابات تركيا.

وأرجع 19.2 في المئة من المشاركين النجاح في التصدي للحرائق إلى “الشعب”.

يذكر أنه تم تطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا عقب الانتخابات العامة التي أجريت في 24 يونيو 2018، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي تزامنا مع تزايد صلاحية الرئيس على حساب البرلمان.