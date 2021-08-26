أنقرة (زمان التركية) – قال ألكساندر ميخيف، المدير العام لشركة Rosoboronexport، وهي شركة تصدير أسلحة مملوكة للدولة في روسيا، إن الاتفاق مع أنقرة بخصوص الدفعة الجديدة من إس-400 في مرحلته النهائية.

وأوضح ميخيف أنه يتوقع توقيع الاتفاق (توريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي S-400) بين موسكو وأنقرة هذا العام.

وأضاف ميخيف أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل توقيع هذه الاتفاقية مع الجانب التركي.

واشترت تركيا حتى الآن أربع بطاريات إس -400 من روسيا. ومن المعروف أن الصفقة، التي تشمل العرض المعني، تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وصرح مسؤولو شركة Rosoboronexport، في بيانهم الصادر في أكتوبر / تشرين الأول 2019، بأنهم استوفوا شروط الاتفاقية قبل الوقت المحدد، من خلال تسليم جميع أجزاء نظام الدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ، إلى تركيا.

ومع إصرار تركيا على الحصول على الصواريخ الروسية، يبدو أن عقوبات جديدة ستنالها قريبًا.

صفقة الصواريخ الروسية -400 جلبت إلى تركيا أزمات كبيرة مع حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تسلم الدفعة الأولى من الصواريخ الروسية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة من نوابه بموجب قانون CAATSA (قانون الرد على خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات).

كما أزالت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا رسميًا من مشروع مقاتلات F-35 ورفضت تسليمها المقاتلات التي كانت تنتظرها.

واشنطن حذرت تركيا من عقوبات جديدة إذا حصلت على دفعة أخرى من الصواريخ الدفاعية الروسية.