أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، جوشكون أرال، أن مطار كابول كان يتم استخدامه في تهريب المخدرات.

وكان أرال قد روى واقع طالبان وأفغانستان التي توجه إليها عدة مرات خلال فترات الحرب خلال تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع يوتيوب، وقال: مطار كابول الذي اقترحت تركيا تولي عملية تأمينه يتم استخدامه في تهريب المخدرات.

مليار دولار عائدات طالبان من المخدرات

وأضاف أرال أن الولايات المتحدة تعاونت مع طالبان فيما يخص الصين وسعت لتحذير بكين من استغلال عنصر الجهاديين مفيدا أن الجنود المعينين بالشركات الأمريكية سيواصلون العمل في أفغانستان حتى وإن رحل الجنود الأمريكان عن أفغانستان.

وفيما يتعلق بمطار كابول ذكر أرال أن مطار كابول في الأيام العادية كان لا يشهد سوى رحلة أو رحلتين وأن هذه الرحلات تتم عبر طائرات خاصة لأغراض خاصة، قائلا: “سأوضح لكم هذا الأمر. إنها عمليات تهريب مخدرات، فأفغانستان هي أحد الدول الرائدة في إنتاج الهروين حول العالم. وعائدات طالبان من المخدرات تقدر بمليار دولار. ولهذا فإن استخدام ذلك المطار سيسفر عن مشكلات أخرى”.

يشار إلى أن خطط تركيا لتولي تأمين مطار حامد كرزاي في العاصمة كابول انهارت مع سيطرة حركة طالبان على أغلب المدن في أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول، وبداية من اليوم ومع إصرار حركة طالبان على رحيل جميع القوات الأجنبية من البلاد، بدأ الانسحاب العسكري التركي من أفغانستان بعد أشهر من حديث تركيا عن بقاء طويل الأمد هناك.