أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تسعى إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت، وذلك بعد وصول أول طائرة تقل جنودا أتراك من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من مطار كابل بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع الميداني.

ولفتت وكالة “الأناضول” إلى أن تركيا بدأت عملية إجلاء جنودها من مطار حامد كرزاي في كابل، بعد إتمام عملية إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الجنود الأتراك من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية، ومن هناك إلى أنقرة عبر طائرة نقل ركاب تتبع للشركة نفسها.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، بأنه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.