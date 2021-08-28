أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مسؤولين أتراكا ألتقوا بعناصر من حركة طالبان لمدة 3.5 ساعات.

وأوضح أردوغان أن أنقرة نقلت سفارتها إلى القسم العسكري في مطار كابول، مشيرا إلى أن السفارة تواصل أنشطتها في المطار.

وأضاف: “أول لقاءاتنا عقدها أصدقاؤنا بإشراف سفارتنا، مع طالبان لمدة 3.5 ساعات”.

وأكد أردوغان أنه ليس من واجب تركيا الحصول على إذن من أي شخص حول مكان ومتى ونوع الاجتماعات التي ستعقدها.

وفي سياق منفصل، أعلن أردوغان إدانته للهجوم الإرهابي في كابول، مشيرا إلى أن تنفيذ داعش لمثل هذا الهجوم يكشف مدى خطورة التنظيم في المنطقة وفي العالم كله.

وتابع: “كشف الهجوم مدى أهمية الأمن في أفغانستان. أولويتنا هي إجلاء المواطنين. لقد وضعنا الخطط اللازمة لمواطنينا الذين يريدون العودة إلى بلدنا. لقد نجحنا في تنفيذ عمليات الإجلاء هذه في ظل ظروف استثنائية. نحن نرى أن زوارنا راضون أيضًا”.

كما شدد الرئيس على أن تركيا قدمت إساهمات مهمة للغاية لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار للشعب الأفغاني.