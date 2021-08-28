أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مسؤولين أتراك ألتقوا بعناصر من حركة طالبان لمدة 3.5 ساعة.

وكشف أردوغان أن السفارة التركية تم نقلها إلى القسم العسكري في مطار كابول، مشيرا إلى أن السفارة تواصل أنشطتها في المطار.

وأضاف الرئيس التركي: “أول لقاءاتنا عقدها أصدقاؤنا بإشراف سفارتنا، مع طالبان لمدة 3.5 ساعات”.

وأكد أردوغان أنه ليس من واجب تركيا الحصول على إذن من أي شخص حول مكان ومتى ونوع الاجتماعات التي ستعقدها.

وفي سياق منفصل، أعلن أردوغان إدانته للهجوم الإرهابي في كابول، مشيرا إلى أن تنفيذ داعش لمثل هذا الهجوم، يكشف مدى خطورة التنظيم في المنطقة وفي العالم كله.

وتابع أردوغان: “كشف الهجوم مدى أهمية الأمن في أفغانستان. أولويتنا هي إجلاء المواطنين. لقد وضعنا الخطط اللازمة لمواطنينا الذين يريدون العودة إلى بلدنا. لقد نجحنا في تنفيذ عمليات الإجلاء هذه في ظل ظروف استثنائية. نحن نرى أن زوارنا راضون أيضًا”.

كما أكد الرئيس أن تركيا قدمت إساهمات مهمة للغاية لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار للشعب الأفغاني.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الأربعاء بشكل مفاجئ البدء في إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، بعد إصرار أنقرة على إبقاء القوات التركية في مطار حامد كرزاي.

ولم تمر 24 ساعة على تصريحات الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، التي قال فيها إن أفغانستان ترفض الخطط التركية لنشر قوات في مطار حامد كرزاي الدولي، وأن أفغانستان لا تحتاج إلى قوات تركية، لتعلن وزارة الدفاع التركية بدء إجلاء قواتها.

وحذرت حركة طالبان تركيا مرارًا من أنها ستتعامل مع أي وجود عسكري أجنبي في البلاد على أنه “احتلال”.