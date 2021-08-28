القاهرة (زمان التركية) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ” استمرار تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني في محنته”.

وقال أبوالغيط، في تصريح صحفي قبيل توجهه الي بغداد لحضور المؤتمر الاقليمي لدعم العراق، “استمعت الي مناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان.. وانا بدوري أقول أنني أقدر هذه المناشدة.. وسبق ان اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنيا له التوفيق في تشكيل الحكومة.. وأؤكد على أن الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في انقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به”.

وأضاف ” أتمني التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة

والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف”.