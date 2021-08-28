أنقرة (زمان التركية) – صرح عدد من المسؤولين الأتراك لوكالة “رويترز” أن تركيا غير مستعدة لتشغيل مطار كابول في أفغانستان بالشروط الحالية لحركة طالبان.

والوكالة التي نشرت عدد من آراء المسؤولين الأتراك دون ذكر أسماؤهم، أوضحت أن مسؤولان تركيان أكدا أن تركيا لن تساعد في تشغيل مطار كابول ما لم تسمح طالبان بوجود أمني تركي في المدينة.

كما قال أحد المسؤولين في بيان إن “العملية يمكن أن تنفذها تركيا من الناحية الفنية، لكن مطلبنا هو أن توفر تركيا الأمن من خلال فريق أمني كبير يتكون من أفراد عسكريين أو شرطة أو أفراد شركة أمن خاصة”.

وصرح المسؤول نفسه: “في بيئة تتولى فيها طالبان توفير الأمن، لم تفضل تركيا تشغيل المطار، وقد أكدت هجمات الأمس ذلك”.

وأكد المسؤول أن الإجراءات الأمنية التي أعلنتها طالبان غير كافية لضمان أمن البعثة التركية، بما في ذلك أبراج المراقبة حول المطار.