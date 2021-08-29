أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن تراجع نسبة الراضين عن أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنصار حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الانتخابي، بشكل ملحوظ.

استطلاع الرأي لمؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي، في تركيا بعنوان “نبض تركيا” أشار إلى تراجع نسبة الراضين عن أداء أردوغان وعدم تأييدهم توليه ولاية جديدة بنحو 10.1 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وتراجعت نسبة الراضين عن أداء أردوغان إلى 38 في المئة بعدما كانت تبلغ 48.1 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز، بينما ارتفعت نسبة غير الراضين عن أداء أردوغان من 47.5 في المئة إلى 51.5 في المئة.

وطال التراجع في نسبة الراضين عن أداء أردوغان ناخبي حزب الحركة القومية، الحليف السياسي لأردوغان، إذ تراجع نسبة ناخبي حزب الحركة القومية الراضين عن أداء أردوغان من 76.8 في المئة إلى 54.5 في المئة.

ومنذ عام تطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس رجب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية وحليفه الانتخابي دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.