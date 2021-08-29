أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك “Wells Fargo” أحد البنوك الرائدة في الولايات المتحدة، أن يصل سعر صرف الدولار في تركيا إلى 10 ليرة تركية في مرحلة ما.

ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأحد 8.35 ليرة تركية.

ونشر البنك الأمريكي، أمس تقييماته وتوقعاته فيما يتعلق بالاقتصاد التركي وسعر الدولار أمام الليرة التركية في تقريره بعنوان “التوقعات الاقتصادية الدولية: أغسطس 2021”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الدولار إلى 9.25 ليرة تركية في نهاية العام الجاري و10 ليرة تركية في سبتمبر 2022.

وأوضح التقرير أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمكن أن يبدأ التصفية في البنك المركزي مرة أخرى، مشيرا إلى أن لديه وجهة نظر غير تقليدية في السياسة النقدية وهي “عند خفض أسعار الفائدة سينخفض ​​التضخم أيضًا”.

وادعى البنك الأمريكي أنه في حالة التصفية في البنك المركزي التركي، يمكن أن تتعرض العملة الصعبة لضغط خطير وتنخفض قيمتها بنسبة 10٪ مقابل الدولار.

وأشار البنك إلى أن عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي والتضخم المرتفع سيستمر في ممارسة الضغط على الليرة التركية، مضيفا أنهم يتوقعون انخفاضًا تدريجيًا في قيمة الليرة التركية في عام 2022، لكن هناك مخاطر انخفاض حاد في قيمة العملة.