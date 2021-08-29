أنقرة (زمان التركية) – كشف مسئؤل تركي أن 43 طبيبا بولاية فان تقدموا بطلبات استقالة عقب رفع الحظر عن الاستقالات في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

مدير الصحة بمدينة فان التركية، محمود سونتشي أوغلو آفاد أن وزارة الصحة قررت خلال شهر مارس/ آذار من عام 2020 حظر الأطباء العاملين في القطاعين الخاص والعام من الاستقالة نظرا لتزايد الضغوط على قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.

وأضاف سنتشي أوغلو أنه اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز تم إلغاء حظر تقديم الاستقالات للعاملين بقطاع الصحة مفيدا أنه منذ إلغاء هذا الحظر تقدم 43 طبيبا في المدينة بطلبات استقالة.

وتقدم سنتشي أوغلو بالشكر لجميع الطواقم الطبية التي بذلت قصارى جهودها خلال جائحة كورونا العصيبة مؤكدا أن الأطباء لم يتخلوا عنهم خلال تلك المرحلة الصعبة.

سنتشي أوغلو ذكر أنه فور إلغاء حظر الاستقالات بدأ الأطباء في التقدم باستقالاتهم والانتقال للقطاع الخاص، قائلا: “لم نجبر أي طبيب على الاستقالة، بل أننا طالبناهم بتحلي الصبر خلال هذه الفترة العصيبة داخل المستشفيات الحكومية وعدم تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفور إلغاء حظر تقديم الاستقالات بالتزامن مع بدء عملية العودة للحياة الطبيعية تقدم العديد من الأطباء في مدينة فان كسائر المدن الأخرى بطلبات استقالة إلى مديريات الصحة بمحض إرادتهم”.

هذا وصرح سنتشي أوغلو أنهم طالبوا وزارة الصحة بتوفير أطباء متخصصين في مجالات مختلفة كي لا يعاني المواطنين من أية مشكلات ناجمة عن تلك الاستقالات.

اضاف قائلا: “ننتظر أن تتم التعيينات في أقرب فرصة، كما قمنا بتعيين 5 ممارس عام و6 أطباء متخصصين في مركز دورسون أوضاباش الطبي بجامعة العام المئة في مدينة فان كي لا يواجه المواطنون مشكلات”.