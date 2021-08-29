أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن تركيا وقطر تتفاوضان مع حركة طالبان لتشغيل مطار حامد كرزاي في كابول.

وأوضح مصدرين على اطلاع لموقع “ميدل إيست آي” الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن شركة خاصة موظفوها من ضباط الجيش والشرطة السابقين، ستوفر الأمن في مطار كابول في أفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل وحدات الكوماندوز المدنية الخاصة فقط داخل حدود المطار لضمان سلامة الأفراد المسؤولين عن الشؤون الفنية.

وأضاف المصدرين أن المذكرة حول هذا الموضوع سيتم التوقيع عليها رسميا بعد 31 أغسطس، عندما تنسحب القوات الأمريكية.

وذكر أيضًا أنه من المتوقع أن يتبادل الرئيس رجب طيب أردوغان وجهات النظر مع الحلفاء الأعضاء في الناتو قبل توقيع الاتفاقية.

وأشار المصدرين إلى أنه بناءً عليه، ستعترف أنقرة بطالبان كقوة شرعية لأفغانستان.

وكان أردوغان قد ذكر في بيانه يوم الجمعة، أن الاجتماع الأول مع طالبان استغرق نحو 3.5 ساعات، وقال: “لقد عرضت طالبان علينا تشغيل مطار كابول. لم نتخذ قرارًا بعد بشأن هذه القضية”.

ومع إصرار طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية للأراضي الأفغانية، أعلنت تركيا سحب قوتها العسكرية من كابول.

وترفض حركة طالبان أي وجود عسكري تركي في المطار، واشترطت على تركيا أن يتولى موظفين مدنيين المساعدة في تشغيل المطار.