أنقرة (زمان التركية) – تسجل أسعار المستلزمات المدرسية في تركيا ارتفاعا تدريجيا منذ إعلان عودة الدراسة وجها لوجه، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول القادم، بعد إغلاق المدارس نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أصحاب المكتبات أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنحو 30 في المئة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وكان قطاع المستلزمات المدرسية شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وتعطيها للدراسة.

من جانبه يوضح أحد العاملين بقطاع المستلزمات المدرسية منذ 30 عاما ويدعى أوندر كارامان قائلا: “تأثرنا تجاريا من الجائحة على مدار عامين. عانينا كثيرا، ونأمل في تحسن الوضع بعض الشيء هذا العام”.

وأضاف كارامان أن أسعار المستلزمات المدرسية بدأت ترتفع رويدا رويدا، وقال: “لسنا مستعدين جيدا نظرا لإعلان الحكومة افتتاح المدارس قبل أسبوع. في العادة يتم شراء الحقائب قبل افتتاح المدارس، وعقب افتتاح المدارس يتم تقديم قوائم المستلزمات ويشهد القطاع أسبوعا مكتظا. لم ينعكس هذا الوضع على الأسعار نظرا لعدم إجراء أية أعمال تسوق على مدار العامين السابقين، ومع ارتفاع الدولار ارتفعت أسعار المستلزمات هذا العام بنحو 30 في المئة. تأثرنا كثيرا”.