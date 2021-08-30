أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار المباني السكنية في تركيا بشكل ملحوظ وفق بيانات رسمية.

وفق تقرير مؤشر أسعار المساكن لشهر مارس الصادر عن البنك المركزي التركي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 32 في المائة خلال فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

مؤشر الأداء الرئيسي، ارتفع بنسبة 32 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 13.6 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما ارتفع مؤشر الأداء الرئيسي، الذي تم احتسابه لمتابعة تغيرات الأسعار المعدلة لتأثير جودة المنازل، في فبراير بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى 165.5 في مارس.

وبلغ مؤشر أسعار المنازل الجديدة 174.1 (التغير السنوي بنسبة 33.9 في المائة) ومؤشر أسعار المنازل غير الجديدة 163.9 (التغير السنوي بنسبة 31.6 في المائة).

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، كانت أعلى زيادة على مستوى المقاطعات 45.8٪ في موغلا وأيدين ودنيزلي.

وتلاهم أنطاليا وبوردور وإسبرطة بنسبة 41.9 في المائة وبنسبة زيادة 41.6 في المائة بديار بكر وشانلي أورفا.

عند تقييم التطورات في مؤشرات أسعار المساكن في اسطنبول وأنقرة وإزمير، لوحظ زيادة قدرها 2.1 و 2.2 و 2.4 في المائة على التوالي في مارس من هذا العام مقارنة بالشهر السابق.