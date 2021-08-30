أنقرة (زمان التركية) – نظم أصحاب مقاهي في مدينة قونية جنوب تركيا مسيرة احتجاجا على الغرامات المادية التي تفرضها عناصر الشرطة وقوات الأمن عليهم.

ونظم أصحاب المقاهي في ميدان النصر بالمدينة مسيرة بالصفير والتصفيق للاحتجاج على الغرامات المادية بسبب العروض الموسيقية الحية التي ينظموها.

ورفع أصحاب المقاهي الغارقين في الديون بسبب جائحة كورونا هتافات “لا تمسوا التجار الصغار” “لا تتلاعبوا برزق التجار”

وأوضح صاحب مقهى نظم المسيرة أن المقاهي ظلت مغلقة لنحو عامين بسبب جائحة كورونا وأن قوات الأمن تفرض باستمرار غرامات مالية عليهم على الرغم من غرقهم في مستنقع الديون بسبب الجائحة.

وبالنيابة عن أصحاب المقاهي وجه صاحب مقهى يدعى مظلوم أوزكان رسالة إلى المسؤولين قائلا: “كما تعلمون نكافح جائحة كورونا منذ نحو عامين. وخلال تلك الفترة التزمنا بالقواعد والإجراءات التي اتخذتها السلطات. في قونية مضى على إعادة فتحنا المقاهي نحو شهرين، وجميعنا نعاني من انهيار مادي. وفي الوقت نفسه نعاني من ديون كبيرة، لكن قوات الأمن تطبق علينا غرامات بسبب تنظيمنا عروض موسيقية حية”.

أضاف “بصفتنا أصحاب مقاهي ننظم العروض الموسيقية الحية منذ 15 عاما، والآن نواجه خطر إلغاء رخصة المقهى لهذا السبب. لا تتلاعبوا برزق أصحاب المقاهى والعاملين فيه لهذا السبب، وقدموا لنا الدعم اللازم”.

عرقلة قوات الشرطة للمسيرة

وعقب هذه التصريحات حاول صاحب المقهى منظم المسيرة استكمال المسيرة بالتصفيق والصفير، غير أن قوات الأمن عرقلة المسيرة. صاحب المقهى شرح معاناته لعناصر الأمن من ثم أقدم لاحقا على إنهاء المسيرة.