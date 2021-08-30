أنقرة (زمان التركية) – شبه دوغو برينتشاك رئيس حزب الوطن وحليف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، حركة طالبان في أفغانستان، بمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

تصريحات برينتشاك جاءت خلال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على احتفالات يوم النصر الذي يوافق اليوم الـ30 من أغسطس، وهو آخر معارك الحرب التركية اليونانية.

وقال برسنتشاك في منشوره، إن انتصار تركيا في الـ30 من أغسطس 1922، شجع الدول المضطهدة وقتها مثل الهند وأفغانستان وسوريا والجزائر.

وأضاف برينتشاك، أنه في عام 1922 كانت تركيا بقيادة أتاتورك على خط المواجهة، واليوم هناك الأمة الأفغانية على خط المواجهة.

وتابع برينتشاك: “ما أسعد الأمة التركية، فشجاعة وبسالة وحماسة الـ30 من أغسطس، تلمع من أفغانستان”.