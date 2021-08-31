أنقرة (زمان التركية) – تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لتشييد سجن جديد بقيمة 296.6 مليون ليرة تركية.

تم طرح مناقصة السجن الجديد بمبلغ 296.6 مليون ليرة، وفازت بها شركة EN-SA Yapı.

ووفقًا للعقد الموقع في 17 أغسطس، سيستغرق البناء الذي بدأ في 26 أغسطس 850 يومًا وسينتهي في 24 ديسمبر 2023.

وتشير معطيات مجلس أوروبا، فإن تركيا هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من المواطنين في السجون من حيث عدد السكان، حيث يوجد 357 من كل 100 ألف شخص في السجون.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون في تركيا 251 ألف و88 شخصًا، ولكن حتى نهاية يوليو 2021، كان هناك 287،716 شخصًا في السجون.

ونتيجة دراسة بعنوان SPACE 1 أجرتها جامعة لوزان لصالح مجلس أوروبا فإن تركيا هي الدولة العضو في المجلس التي تضم أكبر عدد من السجناء في السجون بعد روسيا.

وكانت الحكومة أنشأت 127 سجناً جديداً في السنوات الست الماضية و227 سجنا خلال 16 عاما.