موسكو (زمان التركية)ــ توجه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في زيارة إلى موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية.

خلال زيارته وقع الأمين المساعد على مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.

قال بيان صادر السبت عن الأمانة العامة إن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا السيد/ميخائيل بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسي والعربي خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية أكتوبر القادم.

وصرح السفير حسام زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن ” المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.. كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية”.

هذا وقد أوضح البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الاقليمية في المنطقة العربية.