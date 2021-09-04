أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، على الزيادة الكبيرة بإيجارات المساكن.

عيم المعارضة كيليتشدار أوغلو نشر عدة تدوينات على تويتر، ذكر خلالها أن عدد المستأجرين زاد في تركيا بحوالي 25 بالمائة في السنوات السبع الماضية، وأن “رسوم الإيجار أصبحت مرتفعة للغاية ومخيفة”.

وأضاف زعيم المعارضة: “شعبنا المعذب، الذين لا يحلمون بامتلاك منزل، وصلوا إلى وضع حيث لم يعد بإمكانهم استئجار منزل. كيف يدفع إيجار مع -فواتير- الكهرباء والغاز الطبيعي ونفقات مدرسة ولده؟”.

وذكر كيليتشدار أوغلو أن معدل زيادة الإيجار، بناءً على متوسط ​​12 شهرًا بلغ 15.78 بالمائة من النفقات في شهر سبتمبر.

وتابع: “وفقًا للبيانات التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو العام الجاري 1.12 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، و 11.65 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، و 19.25 بالمائة وفقًا للشهر نفسه من العام السابق و 15.78 في المائة مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهرًا”.

وعن الحل المتوقع للأزمة، قال كيليتشدارأوغلو: “نظرًا لأن قضية الإيجار لا يمكن موازنتها إلا من خلال الانتعاش الاقتصادي مع التغيير في السلطة، فسيتعين علينا أن نكافح بشدة من أجل النفقات المنزلية الأخرى في هذه العملية. لم يتبق خيار آخر لنا ولشعبنا”.

وفقًا لموقع Money Analysis، زاد إيجار المنازل في مدينة إسطنبول بشكل ملحوظ، وارتفع سعر إيجار المنزل الذي كان يبلغ 2000 ليرة تركية إلى 5000 ليرة تركية.

وأصبح من الصعب العثور على منزل مستأجر في العديد من المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، بعض المناطق مثل شيشلي وكاديكوي وبكيركوي وأوسكودار، يتعين على المواطنين الذين يبحثون عن منزل كتابة أسمائهم لوكلاء العقارات وانتظار دورهم لأسابيع.