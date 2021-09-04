أنقرة (زمان التركية) – خصصت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 800 ألف ليرة من أجل دعم الإنشاءات الحكومية لمواجهة زلزل إسطنبول المدمر.

إدارة الاستراتيجية والتطوير بوزارة البيئة والعمران، قدمت ردًا على استجواب برلماني نيابة عن الوزير مراد كوروم، بخصوص المخصصات المالية لمواجهة زلزال إسطنبول المتوقع.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانريكولو، تقدم بسؤال برلماني حول ما إذا كانت المباني الحكومية في إسطنبول جاهزة من حيث الإنشاءات لمواجهة الزلازل، وسأل عن الاستعدادات التي تم إجراؤها لمواجهة زلزال محتمل في اسطنبول.

ورد في سؤال تانريكولو: “ما هو حجم الموارد التي تخصصها وزارتكم لمحافظة إسطنبول في عام 2020 لاتخاذ إجراءات ضد الزلازل؟ كم عدد الموارد التي تم تخصيصها في عام 2021؟ .

إدارة الاستراتيجية والتطوير قالت إنه تم تخصيص 210 ألف 794 ليرة لتحليل أداء الزلازل في عام 2020 من قبل إدارة السجل العقاري ومديرية السجل العقاري في اسطنبول، وأنه تم إنفاق هذا المورد، وتم تخصيص 800 ألف ليرة للتعديل الإنشائي في ​​عام 2021.

ووفق وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، فإنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.

كما أشارت إلى الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.

وأوصت وكالة التخطيط بضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.

ويلاحظ كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم قلة عددها في حين لا يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءت والبنايات في تركيا.