أنقرة (زمان التركية) – كشف بحث أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، أن 64 بالمائة من الأتراك الملتحقين بوظائف في عام 2019 يخشون فقدان عملهم.

وفقًا للتقرير الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من نصف الملتحقين بوظائف في العالم في عام 2019 يخشون فقدان وظائفهم.

في البحث الذي شمل 27 دولة، قال أكثر من نصف الأشخاص الذين يعملون حاليًا في وظائف أنهم يخشون فقدان وظائفهم في العام المقبل.

واحتلت تركيا المركز الثامن في القائمة، حيث قال 64 بالمائة من العاملين، إنهم يخشون فقدان وظائفهم.

وكانت روسيا في المركز الأول، حيث أن 3 من كل 4 أشخاص يعملون في روسيا يخشون فقدان وظائفهم، أكد 75% من العاملين البالغين خوفهم من فقدان وظائفهم.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الدول الأخرى التي تشعر بقلق بالغ بشأن فقدان وظائفها هي كما يلي: إسبانيا (73 في المائة)، وماليزيا (71 في المائة) والمكسيك (68 في المائة).

يذكر أن تركيا أصبحت ثالث دولة لديها أعلى معدل بطالة بين الدول الأوروبية في يونيو. يبلغ معدل البطالة في تركيا ضعف متوسط ​​الاتحاد الأوروبي تقريبًا.

وفي الوقت الذي استمرت الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، فقد العديد من الموظفين وظائفهم نتيجة القيود والتدابير المتخذة في البلدان. بعد أزمة كورونا Covid-19، تبحث الحكومات عن طرق للحفاظ على دعمها طويل الأجل من أجل جعل اقتصاداتها مستدامة ومنع فقدان الوظائف.