القاهرة (زمان التركية)ــ دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الحكومات العربية إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في ظل أزمة كورونا، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد العربي، المتأثر بالجائحة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي 2021 الذي يترأسه وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية

معالي السيد محمد سعفان.

وقال أبو الغيط إنه في ظل أزمة كورونا يقدم التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية “مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة… إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج”.

أضاف أبو الغيط “لقد كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب… وكان الأثر السلبي للجائحة شديد الوطأة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

أمين عام الجامعة العربية أشار إلى “الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص… يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب… كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية”.