أنقرة (زمان التركية) – تعرض طفل صغير للضرب على رأسه عدة مرات، من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما تسبب فعل الرئيس التركي في ثورة ضده على منصات التواصل الاجتماعي.

أردوغان كان يشارك شارك في حفل افتتاح مشروع نفق سلارها بولاية ريزا، ولكن خلال حديثه، قص الطفل الصغير الشريط قبل أردوغان، مما تسبب في غضب الرئيس التركي منه.

أردوغان ضرب الطفل على رأسه 3 مرات، بيده التي كان يمسك فيها بالميكروفون.

وأثار مشهد أردوغان وهو يضرب رأس الصبي تداعيات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، على الصورة بعبارة: “هذه صورة شخص غاضب، متوتر، متجهم. والأهم من ذلك، خالٍ من الحب”.

من ناحية أخرى، وصف نائب حزب الشعب الجمهوري مرسين علي ماهر بشارير ما أقدم عليه أردوغان بأنه “تعبير عن الجهل والغضب والغطرسة بداخلك!”.

كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، نائب إزمير تونجاي أوزقان، تساءل “ماذا تفعل؟ لا يمكن هكذا. لا يمكنك معاملة الأطفال بهذه الطريقة. أيا ما كنت!”.