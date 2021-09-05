أنقرة (زمان التركية) – وجه نائب رئيس حزب الحركة القومية في تركيا عزت علوي يونتر، تهديدا بالقتل لرئيس مؤسسة أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز.

أوزكيراز نشر لقطة شاشة لرسالة لمحادثة وردته عبر تويتر تضمنت إهانات وسباب ورسائل تهديد من يونتر.

وعلق أوزكيراز، قائلا: “كمال سأراقبك عن كثب منذ الآن فصاعدا. وسأفاجئك في أول مكان سأراك فيه. أنت لست رجل، وبلا شرف”.

جدير بالذكر أن يونتر سبق ووجه إهانات للممثل الشهير، شاهين جوكباكار، على خلفية انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقصير الحكومة في عمليات إخماد حرائق الغابات.