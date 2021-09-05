أنقرة (زمان التركية) – شهدت بحيرة اصطناعية في تركيا نفوقًا جماعيًا للأسماك بداخلها.

تقع مزرعة الأسماك المنكوبة بقرية شناجالي في بلدة لولابروجاز التركية.

التحقيقات كشفت أن مزرعة مواشي مجاورة تقوم بإلقاء مخلفات الحيوانات والنفايات الكيماوية بمياه البحيرة.

السلطات تلقت بلاغا نتيجة لنفوق جماعي للأسماك في البحير الاصطناعية التي تشرب منها أيضا المواشي.

الفرق التابعة لإدارة البيئة والتخطيط العمراني حللت عينات من مياه البحيرة لتكتشف احوائها على مركبات سامة.

فيما أعلنت فرق الدرك بالبلدة أنه تم اكتشاف وصلات صرف خاصة بمزرعة مواشي مملوكة لشخص يدعى أ.و تلقي المخلفات في البحيرة.

فرضت السلطات غرامة مالية بقيمة 96 ألف و525 ليرة على مالك مزرعة المواشي.

مذبحة

عمدة القرية، رحيم جومالي، قال إن البحيرة شهدت مذبحة بسبب مخلفات المزرعة.

أضاف قائلا: “نفقت جميع الأسماك. الآلاف من الأسماك نفقت في بحيرتنا بسبب المخلفات الكيماوية ونفقات الحيوانات المتدفقة من مزرعة المواشي للبحيرة التي تستخدمها الحيوانات في الحصول على المياه”.

وأكد جومالي أن البحيرة أصبحت الآن خالية تماما من الأسماك، قائلا: “هذه مذبحة، وليس هناك وصف آخر لهذا. تقدمنا ببلاغ ضد المزرعة وحصلت مديرية البيئة والتخطيط العمراني في البلدة على عينة من المياه، ثم فرضت غرامة على المزرعة بقيمة 96 ألف و525 ليرة. نطالب بإعادة تنظيف البحيرة وإعادتها إلى سابق عهدها. لا نستطيع استخدامها لتزويد الحيوانات بالمياه. نشهد حاليا جفافا ولا نستطيع ري حقولنا. وبدون المياه لا يمكن تربية الحيوانات. نريد تنظيف هذه البحيرة فورا، فالأبقار لم تعد تشرب المياه من هذه البحيرة”.