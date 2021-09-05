أنقرة (زمان التركية) – لقيت 31 امرأة في تركيا مصرعهن نتيجة تعرضهن لعنف الرجال، خلال شهر أغسطس المنصرم.

منصة “سنوقف قتل الإناث” أصدرت تقريرها عن العنف ضد المرأة خلال شهر أغسطس، وبحسب التقرير، قُتلت 31 امرأة الشهر الماضي، بينما توفيت 21 امرأة أخرى بشكل مريب.

وطبقاً للتقرير: “لم يتم تحديد سبب وفاة 17 من أصل 31”.

التقرير، لم يحدد من ولماذا قُتلت النساء، وقال إنه ما لم تكن هناك محاكمة عادلة وعقوبات رادعة وإجراءات وقائية، سيتزايد العنف ضد المرأة.

وأشار التقرير إلى أن 80 في المائة من النساء اللواتي قُتلن خلال الشهر الماضي قُتلن في منازلهن.

وقُتلت 22 امرأة في المنزل، و3 في مكان مهجور، و2 في الشارع، و 1 في الميدان، و1 في مكان العمل، و1 في الحافلة، و 1في المرحاض خارج المنزل.

وكشفت تقارير عن 409 جريمة قتل ضحاياها من النساء عام 2020 في تركيا، و77 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

يذكر أن الرئيس رجب أردوغان أعلن في مارس الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة بقرار رئاسي، الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.