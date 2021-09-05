أنقرة (زمان التركية) – تحدى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتحقيق النجاح الاقتصادي في تركيا مرة أخرى.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، قال إن أردوغان زعم أنه نجح في قيادة تركيا، وحقق نهضة اقتصادية، إذا لنرَ ما إذا كان سينجح مرة أخرى، إن كان هو سبب هذا النجاح.

وخلال افتتاح مقر الحزب في مبنى منطقة سلطان بيلي في إسطنبول، اتهم باباجان الرئيس أردوغان بانه يسرق نجاحات الآخرين ممن كانوا في صفوف الحزب الحاكم، مضيفا: “طالما أنك قلت: لقد فعلت ذلك، لقد نجحت، فلنرى ما إذا كنت ستنجح مرة أخرى”.

وفي شأن آخر تحدث باباجان عن تخفيض عتبة التمثيل البرلماني إلى 7%، وقال إنه رغم ذلك، لن يتمكن التحالف الحاكم من تحقيق ما يصبوا إليه.

باباجان قال إن “نهاية الطريق تلوح في الأفق بالنسبة للحكومة”.

وطالب باباجان أردوغان بالتوقف عن التباهي بالإنجارات الاقتصادية التي كان هو مشاركا في تحقيقها، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم يحققها أردوغان، بل هو وأصدقائه عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد.

تساءل باباجان قائلا: “لماذا تطبق أعلى سعر فائدة في أوروبا؟ لماذا قمت بزيادة مصروفات الفوائد السنوية بنحو 50 مليار ليرة إلى 180 مليار ليرة؟” إن كنت تحقق نجاحا اقتصاديا.

وفي إشارة إلى أن الحكومة تزور الأرقام المتعلقة بالاقتصاد، قال باباجان: “عقولهم وأفكارهم تحرف الأرقام. يمكنهم اللعب بالأرقام، لكن لا يمكنهم تغيير الحقائق أبدًا”.